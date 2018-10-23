Под Энгельсом будут убивать 120 свиней в час

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-23T13:40:40+03:00

Там построят цех по убою свиней и переработке мяса

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с руководителем ООО «КоПитания» Александром Рогожиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, они обсудили возможности строительства мясохладобойни в Энгельсском районе.

Александр Рогожин рассказал, что планируется строительство цеха по убою 120 голов в час. На предприятии предусмотрена первичная и последующая переработка свинины, а также упаковка готовой продукции.

Инвестпроект должен быть реализован в 2018–2020 году, он поможет создать до 300 рабочих мест.

Уже оформлен земельный участок в Новопушкинском МО, до конца года там должны быть проведены коммуникации и закуплено оборудование.

- Мы будем оказывать поддержку в реализации нового инвестпроекта. Это хорошее решение и по развитию животноводства, и по занятости, что особенно важно для сельской местности. После реализации проекта саратовское предприятие выходит на полный цикл — от производства продукции до ее поставок покупателям, — отметил Валерий Радаев.