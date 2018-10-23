Володин поручил создать общественный совет по обеспечению жильем детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-23T11:16:33+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин дал поручение создать общественный совет проекта по обеспечению жильем семей с детьми-инвалидами и людей, страдающих от серьезных заболеваний.

Целью создания совета именно сейчас, на подготовительном этапе, станет подготовка к реализации проекта и проработка всех важных вопросов для того, чтобы приступить к реализации либо через увеличение средств в бюджете на эти цели, либо решая эту задачу как благотворительный проект.

- Володин исходит из того, что гражданское общество, сами граждане должны участвовать в контроле за реализацией этого проекта, — прокомментировала руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина.

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