В Лысогорском районе двое сельчан убили друг друга во время пьянки

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-23T13:12:32+03:00

Один ударил другого поленом по голове, а в ответ его пырнули ножом

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В селе Новые Пески Лысогорского района Саратовской области мужчина нашел труп односельчанина.

Трагедия произошла 18 октября, сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

19 октября житель села пришел в гости к односельчанину, чтобы попросить помощи в заготовке дров. Двери дома были открыты, и мужчина зашел внутрь. Там он увидел, что 62-летний хозяин дома лежит на полу без сознания, а еще один местный житель 34-х лет, сидит в кресле с ножевым ранением и не подает признаков жизни.

Мужчина вызвал «скорую помощь» и полицию. Лежавшего без сознания хозяина дома госпитализировали, но на следующий день он скончался в больнице.

Как считает следствие, 18 октября двое мужчин распивали алкоголь в доме 62-летнего жителя села. Они поссорились, и 34-летний гость ударил хозяина поленом по голове. Тот в ответ пырнул его ножом в грудь. Гость умер на месте, а хозяин потерял сознание. Причиной его смерти впоследствии была тупая травма головы.

В настоящее время СУ СКР начало проверку, по итогам которой будет принято решение.