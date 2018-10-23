Балаковские атомщики подвели итоги сезона по бадминтону

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-23T12:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Достойным завершением спортивного сезона стали соревнования по бадминтону на кубок на Балаковской АЭС. Они проходили в три игровых дня — встречи в одиночном разряде среди женских, мужских и смешанных пар. Всего было заявлено семь команд.

В финальной части турнира борьба шла до последней секунды — встретились соперники, равные по технической и физической подготовке. Яркие азартные игры стали подарком для балаковских любителей бадминтона. В результате в одиночном разряде среди мужчин места распределились следующим образом: первое место — Антон Гудзий, специалист ООО «Балаковская АЭС-Авто», второе — Рудольф Фельшер, начальник смены турбинного цеха №1, на третьем — Андрей Козлов, инженер электрического цеха.

Игры бадминтонисток отличались не только высокой техничностью исполнения ударов, но и грациозностью и красотой. С победным результатом выступила электромонтер цеха тепловой автоматики и измерений Светлана Григорьева, «серебро» досталось ведущему экономисту отдела модернизации и продления ресурса Марине Чапаевой, а «бронзу» соревнований в упорной борьбе завоевала электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Ольга Шубина.

- Почти полсотни работников Балаковской АЭС занимаются сегодня в секции бадминтона. И это приносит свои плоды, как в формировании здорового образа жизни, так и в достижении личных спортивных результатов, — отметила начальник отдела социального развития Балаковской АЭС Елена Горбачева. — Команда Балаковской АЭС взяла «серебро» на ежегодном турнире по бадминтону среди работников концерна «Росэнергоатом» в Десногорске, что свидетельствует о высоком уровне мастерства наших спортсменов.