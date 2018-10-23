Саратовская область поднялась на 37 место в рейтинге развития туризма

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-23T10:45:55+03:00

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Саратовская область заняла 37 место во всероссийском рейтинге по развитию туризма, при этом улучшив свои позиции на семь пунктов. Об этом рассказали сегодня, 23 октября, в пресс-центре «КП-Саратов» на конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона 2018 года.

- Прирост турпотока составил 19% с 2017 года. Нас посетили 350 тыс. человек. На территории региона работают 194 гостиницы и 129 других объектов: турбазы, санатории и т. д. Всего в области проработаны около 100 туристических маршрутов. 13 операторов занимаются турами по внутренним маршрутам, — сообщила председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

Она также отметила, что самыми популярными у приезжих и жителей области стали Хвалынский, Саратовский и Новобурасский районы.

- В этом году «выстрелила» плотина на реке Иргиз благодаря соцсетям. Оттуда туристы публиковали фото, из-за этого потянулись другие путешественники, — добавила Бородянская.

Также на конференции было отмечено, что за лето в Саратовской области прошло 16 фестивалей, которые собрали в общей сложности 150 тыс. человек.

В регион приезжали гости из Европы и Азии: около 500 немцев, англичан прибыло в 10 раз меньше – 50. Гостили в Саратовской области около 100 китайцев, также были туристы из Нидерландов.