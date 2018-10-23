В Саратовской области школьницы опять избили одноклассницу

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-23T12:55:46+03:00

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В балаковской школе №27 между ученицами 7Б класса возникла драка, в результате которой школьницы избили одноклассницу.

Судя по видео, которое выложили в сеть, ученицу два раза ударили по голове и затем обратили в бегство. Именно это и спасло ее от жестокого избиения. Как выяснила «КП-Саратов», причиной рукоприкладства школьницы стал спор по итогам игры хоккейной команды «Кристалл». Потасовка произошла во внеурочное время в районе спортивного комплекса «Софья».

- Конфликт между подростками школы №27 Балакова взят на контроль педагогического коллектива и комитета образования Балаковского муниципального района, — рассказала Любовь Бесшапошникова, председатель райкома образования. — Планируется провести необходимую профилактическую работу с учениками и родителями с целью урегулирования конфликтной ситуации и недопущения подобных фактов в последующем.

Интересно, что похожий случай произошел почти две недели назад в Саратове, когда одна из учениц школы в Заводском районе грозила убийством другой школьнице. Тогда стражи порядка возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Максимальное наказание за это — два года лишения свободы.

Неделю назад в Петровске семиклассник избил 11-классника. После этого ему вырезали селезенку.

По информации от мамы одной из участниц драки в Балакове, ребенок получил ссадины без серьезного вреда здоровью. На момент общения семья за медицинской помощью не обращалась, но планирует это сделать.

Накануне, 22 октября, по факту оскорблений и нанесения побоев одна из родительниц подала заявление в полицию.