В Саратовской области добыли 1 млрд кубометров газа за десять месяцев

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-23T09:52:41+03:00

93% этого объема пришлось на три предприятия

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На месторождениях Саратовской области с начала 2018 года добыли 1 млрд кубометров газа.

- 93% этого объема добыли три предприятия: ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча», ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС», ПАО НК «РуссНефть», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Всего в последнем квартале 2018 года на территории 18 районов региона работу по добыче газа ведут 16 предприятий.