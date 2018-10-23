2018-10-23T13:13:10+03:00
Недвижимость

Автомобилистов предупредили о вскрышных работах на Чернышевского, Мичурина и Большой Горной

Ремонт коммуникаций ведет ООО «КВС»
Екатерина Семенова
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За минувшие сутки специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 75 повреждений на водопроводных и канализационных сетях.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, также было выполнено благоустройство по 16 адресам.

Кроме того, коммунальщики предупреждают автомобилистов о вскрышных работах. Для ремонта были проведены раскопки по адресам: Чернышевского, 6, Мичурина, 28, Большая Горная, 40.

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