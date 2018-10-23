Автомобилистов предупредили о вскрышных работах на Чернышевского, Мичурина и Большой Горной
Ремонт коммуникаций ведет ООО «КВС»
Изменить размер текста:
За минувшие сутки специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 75 повреждений на водопроводных и канализационных сетях.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, также было выполнено благоустройство по 16 адресам.
Кроме того, коммунальщики предупреждают автомобилистов о вскрышных работах. Для ремонта были проведены раскопки по адресам: Чернышевского, 6, Мичурина, 28, Большая Горная, 40.