В Саратове задержан автомобильный ночной вор

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-23T13:16:33+03:00

Задержанный восемь часов подряд разбирал все ценное из автомобиля

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Накануне, 22 октября, саратовские полицейские задержали нигде не работающего, ранее судимого рецидивиста.

- Согласно материалам дела, подозреваемый, находясь на улице Техническая, 7а, с 20:00 субботы до 4:00 утра воскресенья разобрал и вынес с автомобиля ВАЗ-2109: магнитолу, сабвуфер с усилителем, аккумулятор и планшет, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Задержанный уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело за кражу.