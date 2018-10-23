В Саратове курильщик спалил дом, автомобиль и магазин, в котором работал

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-23T09:39:24+03:00

Для возмещения ущерба ему пришлось искать новую работу

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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданина обвиняют в поджоге по неосторожности.

Во время расследования было установлено, что днем 5 мая мужчина вышел покурить во двор частного дома в Заводском районе. Там находился павильон по торговле запчастями, где гражданин работал менеджером.

После перекура мужчина выбросил «бычок» в груду картонных коробок и ушел.

Ящики вспыхнули, пламя охватило жилой дом, беседку, навес и павильон. Сгорели также легковой автомобиль, квадроцикл, автозапчасти и иное имущество. Общая сумма ущерба составила 4,3 млн рублей.

«Поджигатель» признал свою вину, раскаялся и выразил желание все выплатить зарплатой на новой работе.