На саратовский фестиваль #Пешком пришли более 2 тыс. человек

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-23T09:12:54+03:00

На мероприятии пели, танцевали и даже показывали цирковое шоу

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На саратовский фестиваль #Пешком, прошедший в субботу, 20 октября, пришли более 2 тыс. человек. Он состоялся на Волжской улице, организатором выступил Городской молодежный центр.

- Тема мероприятия — «Творческая осень». Было множество выступлений: вокал, танцы и даже цирковое шоу с эквилибристикой, жонглирование и другим, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города.

На фестивале стояли площадки хенд-мейда от саратовских умельцев. Также в этот день все желающие могли окунуться в виртуальную реальность, надев VR-очки.

По словам посетителей мероприятия, им все понравилось, пока взрослые принимали участие в конкурсах, ребенка развлекал детский аниматор.

Напомним, фестиваль проходит в Саратове раз в сезон, в следующий раз он пройдет зимой.