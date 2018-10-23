На саратовский фестиваль #Пешком пришли более 2 тыс. человек
На саратовский фестиваль #Пешком, прошедший в субботу, 20 октября, пришли более 2 тыс. человек. Он состоялся на Волжской улице, организатором выступил Городской молодежный центр.
- Тема мероприятия — «Творческая осень». Было множество выступлений: вокал, танцы и даже цирковое шоу с эквилибристикой, жонглирование и другим, — сообщили «КП-Саратов» в администрации города.
На фестивале стояли площадки хенд-мейда от саратовских умельцев. Также в этот день все желающие могли окунуться в виртуальную реальность, надев VR-очки.
По словам посетителей мероприятия, им все понравилось, пока взрослые принимали участие в конкурсах, ребенка развлекал детский аниматор.
Напомним, фестиваль проходит в Саратове раз в сезон, в следующий раз он пройдет зимой.