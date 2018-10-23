Вольчанин задним ходом сбил 78-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-23T09:08:41+03:00

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Накануне, 22 октября, из больницы Вольска в госавтоинспекцию поступило сообщение, что к ним обратилась 78-летняя женщина с травмами.

- Со слов пострадавшей, ее сбили. Проверка показала, что в минувший понедельник во дворе дома №40 по улице Саратовская 20-летний мужчина выезжал задним ходом и сбил 78-летнюю женщину. После этого он ее сам отвез в больницу, — рассказали «КП-Саратов» УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.