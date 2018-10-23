Торговавшая алкоголем саратовчанка отдаст свой пятимесячный доход государству
В Кировском районе Саратова вынесен приговор 60-летней женщине.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданку признали виновной в неоднократной незаконной торговле алкоголем.
Суд установил, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности. В декабре 2017 года ее приговорили к штрафу на сумму 30 тыс. рублей.
Нарушительница его оплатила, но алкоголем торговать не прекратила. Она закупала этиловый спирт, разбавляла водой и реализовывала продукцию в доме у своей знакомой. Как уточнили следователи, купить готовую жидкость можно было по цене 70 рублей за 0,5 литра.
В частности, 22 февраля гражданка продала местному жителю порцию алкоголя с 33,6% этилового спирта. Продукция не соответствовала ГОСТу.
В суде злоумышленница созналась и была приговорена к штрафу в размере пятимесячного дохода, от есть 39 950 рублей.