Торговавшая алкоголем саратовчанка отдаст свой пятимесячный доход государству

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-23T09:16:32+03:00

По решению суда она заплатит штраф почти 40 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова вынесен приговор 60-летней женщине.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданку признали виновной в неоднократной незаконной торговле алкоголем.

Суд установил, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности. В декабре 2017 года ее приговорили к штрафу на сумму 30 тыс. рублей.

Нарушительница его оплатила, но алкоголем торговать не прекратила. Она закупала этиловый спирт, разбавляла водой и реализовывала продукцию в доме у своей знакомой. Как уточнили следователи, купить готовую жидкость можно было по цене 70 рублей за 0,5 литра.

В частности, 22 февраля гражданка продала местному жителю порцию алкоголя с 33,6% этилового спирта. Продукция не соответствовала ГОСТу.

В суде злоумышленница созналась и была приговорена к штрафу в размере пятимесячного дохода, от есть 39 950 рублей.