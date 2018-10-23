«Саратовгазу» требуются квалифицированные кадры

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-23T09:03:48+03:00

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Компания «Саратовгаз» объявляет о наборе на работу слесарей по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования. Кандидаты должны иметь удостоверение по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования не ниже третьего разряда. Опыт работы приветствуется.

Мы предлагаем твердые социально-трудовые гарантии, современное техническое оснащение, брендированную, разработанную с учетом местных климатических условий спецодежду.

В компании для сотрудников созданы максимально комфортные условия труда — стабильная, достойная зарплата, полный соцпакет. Персоналу предоставляются и дополнительные меры поддержки. Многодетные семьи, ветераны боевых действий и работники, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, могут получить материальную помощь. Предусмотрена единовременная выплата сотрудникам впервые вступившим в брак, а также при рождении ребенка. Оказывается финансовая поддержка одиноким матерям, вдовам и вдовцам, малообеспеченным семьям и тем, кто имеет на иждивении ребенка-инвалида. Установлена ежемесячная доплата к государственной пенсии в зависимости от стажа работы. Частично компенсируется стоимость путевок в санатории, детские оздоровительные лагеря, детских садов.

Повышать квалификацию и расти профессионально помогает обучение, которое ежегодно проходят все сотрудники газораспределительной организации.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел по работе с персоналом АО «Саратовгаз» по адресу: Саратов, улица Орджоникидзе, 26, телефон: (8452) 29-48-57.