На саратовской границе с Казахстаном остановили крупную партию лука

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-23T08:35:01+03:00

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В минувшее воскресенье, 21 октября, на федеральном контрольном пункте «Озинки» инспекторы областного Россельхознадзора задержали грузовик с 20 тоннами репчатого лука из Казахстана.

- При проведении контроля установлено, что на продукте отсутствовала упаковочная маркировка, позволяющая идентифицировать лук, место его производства, сроки и условия хранения, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию России казахстанского перевозчика оштрафовали и «развернули» обратно в Казахстан.