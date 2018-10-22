2018-10-22T17:36:10+03:00
Общество

Панков отметил решающую роль Володина в вопросе передачи земли микрорайона «Звезда»

А также отметил местных чиновников, они выезжали в Москву для принятия решения о передачи земель минобороны в собственность муниципалитета
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Вручив благодарственное письмо после решения о передаче городу земли в микрорайоне «Звезда», губернатор Валерий Радаев показал вектор совместной работы. Именно об этом всегда и на всех уровнях власти говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Только совместная работа всех ветвей власти приводит к результату, важному для людей. Валерий Радаев таким образом дает пример ответственным чиновникам области и города работать на результат. Хотел бы отметить работу первого зампреда Ойкина и главы Саратова Исаева. Они оперативно выезжали в Москву на встречу. Сегодня получены уже акты передачи земель из Министерства обороны, завтра в Москве состоится подписание соглашения, — написал Николай Панков.

Панков также отметил работу местных чиновников и решающую роль Володина в вопросе передачи земли микрорайона «Звезда».

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