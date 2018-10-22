В Москве завтра подпишут соглашение о передаче земель минобороны в собственность Саратова

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-22T16:38:48+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня проходит очередное совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня на рассмотрении 12 проблемных домов, которые строили компании, афилированые Алексею Абасову. Сам бизнесмен сейчас находится под стражей, идет следствие.

Перед началом совещания губернатор Валерий Радаев поблагодарил депутата Госдумы Николая Панкова. Он вручил ему письменную благодарность за активную помощь при передаче земельного участка минобороны в микрорайоне «Звезда» в муниципальную собственность.

Панков в ответ отметил оперативность и активность в подготовке документов зампреда Вадима Ойкина и мэра Саратова Михаила Исаева.

- Это всем благодарность, в том числе и коллегам. Уже завтра они вылетают в Москву, чтобы подписать акты о передаче земли в министерстве обороны РФ, — отметил Панков, получая благодарность от губернатора.

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