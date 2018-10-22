Общественница Елена Абаева уверена в необходимости продвижения брендов Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-22T16:24:13+03:00

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Член Общественной палаты области, председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Елена Абаева прокомментировала идею присвоения вокзалам Саратова имен знаменитых людей.

- Совсем недавно в Общественной палате области на комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия мы горячо обсуждали возможности развитие брендов Саратовской области. Пришли к общему определению бренда как ассоциации, характеризующей объект или явление, несущей определенную эмоцию. Невольно вспомнили, с чем сегодня ассоциируется Саратовская область? Но все едины были в выводе, как это важно, о чем думает и вспоминает человек, вступая на Саратовскую землю, приземляясь в аэропорту, подплывая к пристани, подъезжая к вокзалу или въезжая по трассе? Сегодня в СМИ и блогах звучат предложения о присвоении вокзалу, аэропорту, улицам имен знаменитых саратовских земляков, прославивших наш край — тех, кто родились, учились или состоялись здесь профессионально. Тренд задан и на федеральном уровне, и у нас удачно уже реализован — жители и гости Саратова будут прилетать и улетать из аэропорта Гагарин, названного в честь первого космонавта Земли, который в Саратове освоил профессию летчика и после первого космического полёта приземлился именно на саратовской земле.

Гордость саратовцев — Волга — уже сама по себе привлекательный бренд! Излюбленное место для прогулок местных жителей и гостей – ее набережная, на которой расположен речной вокзал — водные ворота города. С такой же гордостью саратовцы говорят и о Николае Гавриловиче Чернышевском. Это знаковая фигура для города, и его имя вполне может дать название речному вокзалу. Речной вокзал Чернышевский удачно впишется в саратовские бренды и привлечет внимание к тематическому туристическому маршруту. Имя русского философа, революционера-демократа прославляет саратовскую землю далеко за пределами России, его прогрессивные для своего времени взгляды внесли существенный вклад в развитие философско-гуманистического, педагогического, политического мировоззрения современности и будущего.

Уверена, что продвижение имен и развитие туристических брендов нужно не только нашим гостям, но и местным жителям, чтобы знали, помнили, гордились своей малой Родиной, — сказала Елена Абаева.

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