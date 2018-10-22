2018-10-22T16:15:51+03:00
Недвижимость

Тепло в бассейн «Саратов» вернут после 23 октября

Отключение произошло из-за опрессовки не по графику
Екатерина Семенова
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В саратовском филиале «Т Плюс» прокомментировали отсутствие горячей воды и отопления в бассейне «Саратов».

- Летом этого года руководство бассейна «Саратов» неоднократно обращалось с просьбой о переносе и сокращении сроков опрессовки сетей к их объекту. В результате, испытания были проведены осенью и в один этап, в отличие от других городских теплотрасс. Поэтому, когда в начале отопительного сезона произошло массовое самовольное подключение многоквартирных домов к теплу, возникло нарушение гидравлического режима сетей (к которым подключен бассейн). В настоящее время специалисты восстанавливают необходимые параметры системы теплоснабжения, работы полностью завершатся 23 октября, — заявили «КП-Саратов» на ресурсоснабжающем предприятии.

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