2018-10-22T15:59:31+03:00
Общество

Бизнесмена заставили снять с саратовского памятника архитектуры вывеску и плакат

Они располагались там без разрешения
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове суд заставил индивидуального предпринимателя снять с фасада объекта культурного наследия «Меблированные комнаты «Биржа», конец 19 века (дом Борисова-Морозова)» на Московской, 75 вывеску магазина, кондиционер и рекламный баннер. Бизнесмен не получал разрешение на их размещение.

- Прокуратура провела проверку и по ее результатам направила в суд иск с требованием обязать предпринимателя снять эти объекты со стен, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Суд согласился с запросом. ИП уже демонтировал баннер, вывеску и кондиционер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков окажет помощь семьям с детьми, пострадавшим на пожаре в Вольске
Панков отметил решающую роль Володина в вопросе передачи земли микрорайона «Звезда»
Саратовским Фондом капремонта хотят руководить пять кандидатов
В Москве завтра подпишут соглашение о передаче земель минобороны в собственность Саратова
Общественница Елена Абаева уверена в необходимости продвижения брендов Саратовской области
Тепло в бассейн «Саратов» вернут после 23 октября
Балаковские атомщики — в отличной спортивной форме
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал передачу трассы Саратов — Тамбов на федеральный уровень
В Энгельсе парень на автокране целиком воровал гаражи
Панков: Люди доверяют Володину больше всех
Убившего женщину железной палкой посадили на 7 лет
Пенсионерка готова жаловаться в прокуратуру на УК «4-й Жилучасток плюс»
Полиция разыскивает сбежавшую из наркоцентра девушку с татуировкой «DEVIL» на интимном месте
Саратовский гордеп привил детям любовь к чтению
Убившая свою мать табуретом саратовчанка предстанет перед судом
На улице Чернышевского забил коммунальный родник