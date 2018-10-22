Бизнесмена заставили снять с саратовского памятника архитектуры вывеску и плакат
Они располагались там без разрешения
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В Саратове суд заставил индивидуального предпринимателя снять с фасада объекта культурного наследия «Меблированные комнаты «Биржа», конец 19 века (дом Борисова-Морозова)» на Московской, 75 вывеску магазина, кондиционер и рекламный баннер. Бизнесмен не получал разрешение на их размещение.
- Прокуратура провела проверку и по ее результатам направила в суд иск с требованием обязать предпринимателя снять эти объекты со стен, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Суд согласился с запросом. ИП уже демонтировал баннер, вывеску и кондиционер.