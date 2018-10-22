2018-10-22T16:01:16+03:00
Общество

Балаковские атомщики — в отличной спортивной форме

Работники станции приняли участие в легкоатлетическом кроссе
Екатерина Семенова
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Балковские атомщики приняли участие в легкоатлетическом кроссеБалковские атомщики приняли участие в легкоатлетическом кроссе
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В рамках ежегодной комплексной спартакиады работников Балаковской АЭС 20 октября 2018 года на стадионе «Энергия» прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу.

В программу соревнований этого дня вошел бег — у женщин на 400 м и на 800 м у мужчин. Спортсмены-атомщики состязались как в личном, так и командном первенствах. В этот день свои команды представили девять подразделений атомной станции.

С победным результатом в личном зачете выступили представители электрического цеха: инженер Елена Зарецкая и старший электромонтер Дмитрий Огарцев. Второе место в легкоатлетическом кроссе заняли инженер цеха централизованного ремонта Рената Зинатулинна и слесарь химического цеха Юрий Макаров. На третьем месте пьедестала почета — ведущий инженер отдела организации входного контроля и оценки соответствия Татьяна Соколова и электромонтер электрического цеха Андрей Зубаренков.

Тройка сильнейших в общекомандном зачете расположилась следующим образом: электрический цех (первое место), служба главного инженера (второе место), химический цех (третье место).

- Из года в год работники Балаковской АЭС с большим успехом выступают не только на внутренних спартакиадах, но и на соревнованиях федерального уровня, — поделилась впечатлениями главный секретарь соревнований, заместитель директора МАУ СШ «Юность» Виктория Осипова. — Специалисты атомной станции и сегодня вновь продемонстрировали отличную спортивную подготовку и высокие результаты.

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Масштабный спортивный проект Балаковской АЭС стартовал еще в начале года. По традиции соревнования комплексной спартакиады посвящаются профессиональному празднику — Дню энергетика, накануне которого подводятся итоги спортивного сезона.

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