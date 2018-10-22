Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал передачу трассы Саратов — Тамбов на федеральный уровень

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-22T16:04:24+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал про передачу трассы Саратов — Тамбов на федеральный уровень.

- Для Саратовской области передача на федеральный уровень трассы Саратов — Тамбов — знаковое, можно сказать, историческое событие. В том, что вопрос решился положительно, — заслуга председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. К Вячеславу Викторовичу мы обратились за поддержкой, и он поднял эту тему у главы правительства Дмитрия Медведева.

Работа по передаче трассы шла непросто, потребовалось объединить усилия трех регионов — Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей. Окончательное решение было принято 19 октября, и я хочу искренне поблагодарить Вячеслава Викторовича за поддержку в этом вопросе.

Для нас это крайне важная автодорога, она выступает ключевой для Татищевского, Аткарского, Екатериновского и Ртищевского районов, по ней в областной центр добираются жители Аркадакского и Турковского районов. Это кратчайший путь от Саратова до Москвы, Тамбова, Липецка. Теперь все 220 км трассы, проходящей по территории региона, будут приведены в нормативное состояние за счет федеральных средств. А деньги областного бюджета, сэкономленные на ремонте и содержании дороги, пойдут на восстановление направлений, которые имеют огромное значение дня наших земляков. Это межмуниципальные дороги, подъезды к райцентрам и отдалённым селам, маршруты школьных автобусов. Таким образом, у нас появится больше возможностей и ресурсов привести в порядок региональные трассы, — резюмировал Валерий Радаев.