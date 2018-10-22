2018-10-22T15:38:47+03:00
Происшествия

В Энгельсе парень на автокране целиком воровал гаражи

За месяц он похитил четыре бокса
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе осудили 22-летнего, ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в краже в значительном размере и покушении на нее.

- С апреля по май этого года покровчанин подъезжал днем к гаражу и под видом собственника объекта грузил его на автомобиль с помощью автокрана. Вместе с боксами он забирал себе все, что было у них внутри (алюминиевые фляги, чугунные радиаторы, стеклянные банки). После похищения он сдавал все на металлолом и получал деньги, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Всего таким образом злоумышленник украл четыре гаража, их стоимость вместе с ценностями внутри составила около 140 тыс. рублей.

Преступника пресекли, когда он в июле пытался похитить гараж, в котором находился прицеп за 75 тыс. рублей. Действия злоумышленника заметил хозяин бокса.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленник на одной из баз отдыха Энгельса украл телефон за 10 тыс. рублей у другого отдыхающего, пока тот с кем-то ругался.

Суд назначил покровчанину два года и восемь меяцев колонии строгого режима.

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