2018-10-22T16:05:47+03:00
Общество

Панков: Люди доверяют Володину больше всех

Спикер Госдумы поручил разобраться с проблемой обманутых дольщиков «Стройинтерсервис»
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

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- Как всегда, спикер Госдумы Володин сразу откликнулся на обращения людей. Сегодня по его поручению встретился с дольщиками ООО «Стройинтерсервис» на их долгострое. Это 1-й Чернышевский проезд, Заводской район. Люди хотят ускорить решение проблемы, которое идет в рамках рабочей группы, созданной по инициативе Володина. При этом обращаясь не в минстрой или другую ответственную структуру, а напрямую к спикеру Госдумы. Ему они доверяют больше всех. Потому что видят — как только он взялся за проблемы дольщиков, дома стали достраиваться. И знают, что никогда не откажет людям. Так всегда, кто больше работает для людей, тому они и доверяют, к тому и приходят со своими нуждами. Что касается дома, экономика сложная, все квартиры выкуплены, нет ни свободных площадей, ни свободной земли. Порядка 180 млн рублей надо на достройку. В таких условиях непросто найти инвестора. И у них есть предложения, как эту экономику улучшить. Уверен, что все инициативы людей будут рассмотрены. Позиция Вячеслава Володина жесткая — все дома должны быть достроены, а люди — получить свои квартиры, — написал Николай Панков.

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