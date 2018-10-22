Убившего женщину железной палкой посадили на 7 лет
52-х летнему жителю Духовницкого района за нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть вынесли приговор, рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
- Согласно материалам дела, 25 июня 2018 года, мужчина, находясь в доме по улице Элеваторной, в поселке Духовницкое, у своей 54-летней знакомой, в ходе ссоры, возникшей из-за бутылки водки, умышленно нанес женщине не менее 18 ударов металлической палкой (бадиком). От причиненной тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер, потерпевшая скончалась, — пояснили в региональной прокуратуре.
Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.