2018-10-22T15:18:40+03:00
Происшествия

Пенсионерка готова жаловаться в прокуратуру на УК «4-й Жилучасток плюс»

Во время пуска отопления ее квартиру затопило
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница дома на улице Орджоникидзе, 16. По словам 83-летней Надежда Зацепилина, она вместе с семьей вынуждена жить в затопленной квартире.

ЧП произошло 12 октября. По словам пенсионерки, управляющая компания ООО «УК «4-й Жилучасток плюс», видимо, пыталась дать отопление. Однако вместо этого с чердака начала литься вода и затопило ее квартиру на пятом этаже.

- После звонка в УК, пришел слесарь, который заявил, что перекрыл воду. Но после его ухода вода стала течь только сильнее. Пришлось моему внуку перекрывать, — рассказала Надежда Зацепилина.

Вода тем не менее успела затопить кухню, зал и спальню. Также сгорела стиральная машина. Также до сих пор в квартире нет отопления.

Как рассказала пенсионерка, в двухкомнатной квартире с внуком, его женой и двумя внуками 2,5 и 13-ти лет. Надежда Зацепилина заявила, что в управляющей компании не принимают меры, несмотря на многочисленные обращения. Она намерена обратиться в прокуратуру.

В Госжилинспекции «КП-Саратов» пояснили, что пострадавшим следует написать заявление на проверку и акт для обращения в суд. В этом случае инспектор проведет проверку и определит степень ущерба и виновника.

Корреспонденту «КП-Саратов» не удалось связаться с УК «4-й Жилучасток плюс», так как единственный контактный телефон организации целый день не отвечал или был занят.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе парень на автокране целиком воровал гаражи
Панков: Люди доверяют Володину больше всех
Убившего женщину железной палкой посадили на 7 лет
Полиция разыскивает сбежавшую из наркоцентра девушку с татуировкой «DEVIL» на интимном месте
Саратовский гордеп привил детям любовь к чтению
Убившая свою мать табуретом саратовчанка предстанет перед судом
На улице Чернышевского забил коммунальный родник
Николай Панков побывал на площадке строящегося многоквартирного дома в Елшанке
В Саратове разыскиваются участники ДТП
Саратовскую молодежь приглашают на общегородской квест «Дорога добра»
Саратовская прокуратура недовольна задержкой выплаты зарплаты осужденным
Саратовский гордеп побывала на ярмарке в детском саду
На почте в Саратовской области начнут торговать алкоголем
Тепло поступает почти в 2,5 тыс. жилых домов Саратова
На Киселева в Саратове нельзя будет парковаться почти сутки
Саратовское предприятие сливало химические отходы в коллектор
В Саратове накрыли цех по разливу «паленого» алкоголя
Из горящей под Саратовом дачи госпитализировали женщину
Отключена вода на Бахметьевской
В микрорайоне «Звезда» к 1 ноября установят хоккейную коробку
В Саратовской области пьяный рецидивист ограбил бывшую сожительницу
В Балтае у подростков вымогали два ящика пива за неуместное приветствие
У Давыдовки под Саратовом ВАЗ слетел в кювет
В Саратове задержали рецидивиста с марихуаной
Отключена вода на улице Рабочая
В Саратове задержан пьяный водитель без прав
Исаев: Уверен, что участки для строительства школы и детсада в микрорайоне «Звезда» будут переданы Саратову уже на этой неделе