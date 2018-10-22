Пенсионерка готова жаловаться в прокуратуру на УК «4-й Жилучасток плюс»

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-22T15:18:40+03:00

Во время пуска отопления ее квартиру затопило

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В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница дома на улице Орджоникидзе, 16. По словам 83-летней Надежда Зацепилина, она вместе с семьей вынуждена жить в затопленной квартире.

ЧП произошло 12 октября. По словам пенсионерки, управляющая компания ООО «УК «4-й Жилучасток плюс», видимо, пыталась дать отопление. Однако вместо этого с чердака начала литься вода и затопило ее квартиру на пятом этаже.

- После звонка в УК, пришел слесарь, который заявил, что перекрыл воду. Но после его ухода вода стала течь только сильнее. Пришлось моему внуку перекрывать, — рассказала Надежда Зацепилина.

Вода тем не менее успела затопить кухню, зал и спальню. Также сгорела стиральная машина. Также до сих пор в квартире нет отопления.

Как рассказала пенсионерка, в двухкомнатной квартире с внуком, его женой и двумя внуками 2,5 и 13-ти лет. Надежда Зацепилина заявила, что в управляющей компании не принимают меры, несмотря на многочисленные обращения. Она намерена обратиться в прокуратуру.

В Госжилинспекции «КП-Саратов» пояснили, что пострадавшим следует написать заявление на проверку и акт для обращения в суд. В этом случае инспектор проведет проверку и определит степень ущерба и виновника.

Корреспонденту «КП-Саратов» не удалось связаться с УК «4-й Жилучасток плюс», так как единственный контактный телефон организации целый день не отвечал или был занят.