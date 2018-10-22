Полиция разыскивает сбежавшую из наркоцентра девушку с татуировкой «DEVIL» на интимном месте
Пенклиди Мелисса Васильевна (до 2014 года Пинклиди Валерия Васильевна), 22-летняя уроженка Красноярска, в 2016 году сбежала из реабилитационного центра и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Сейчас ее разыскивают и в Саратовской области.
Ее рост около 170 см, худощавого телосложения, треугольное лицо евразийского типа, лоб высокий, по положению вертикальный, брови дугообразные, глаза карие.
Особые приметы: на запястье одной из рук имеется татуировка с изображением «совы» или «филина», на шее тату в виде китайских иероглифов, в паховой области наколка в виде пятиконечной звезды с надписью «DEVIL».
Сообщить информацию о ее местонахождении можно по телефонам: 02 (102) или 8 (8452) 99-49-18, 8 (8452) 74-70-15.