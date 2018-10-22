2018-10-22T15:05:03+03:00
Общество

Полиция разыскивает сбежавшую из наркоцентра девушку с татуировкой «DEVIL» на интимном месте

Уже два года о ней нет известий
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Мелисса ПенклидиМелисса Пенклиди
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Пенклиди Мелисса Васильевна (до 2014 года Пинклиди Валерия Васильевна), 22-летняя уроженка Красноярска, в 2016 году сбежала из реабилитационного центра и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Сейчас ее разыскивают и в Саратовской области.

Ее рост около 170 см, худощавого телосложения, треугольное лицо евразийского типа, лоб высокий, по положению вертикальный, брови дугообразные, глаза карие.

Особые приметы: на запястье одной из рук имеется татуировка с изображением «совы» или «филина», на шее тату в виде китайских иероглифов, в паховой области наколка в виде пятиконечной звезды с надписью «DEVIL».

Сообщить информацию о ее местонахождении можно по телефонам: 02 (102) или 8 (8452) 99-49-18, 8 (8452) 74-70-15.

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