2018-10-22T15:01:07+03:00
Происшествия

Убившая свою мать табуретом саратовчанка предстанет перед судом

Обвиняемая имеет психическое расстройство
Тимур Гадеев
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Следственный отдел по Волжскому району завершил расследование уголовного дела в отношении женщины за убийство своей матери.

- По данным следствия, 14 марта 2018 года на улице Чернышевского между 39-летней гражданкой и ее 68-летней матерью произошел конфликт из-за того, что родительница злоупотребляет алкоголем. В ходе ссоры злоумышленница нанесла мамы не менее десяти ударов табуретом по голове и телу, после чего поясом от халата задушила ее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от механической асфиксии — удушения.

В ходе расследования уголовного дела 39-летней женщине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что она не могла и не может осознавать опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

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