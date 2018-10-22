2018-10-22T14:37:16+03:00
Общество

Николай Панков побывал на площадке строящегося многоквартирного дома в Елшанке

Жители поселка продолжают ежедневный контроль за строительством
Тимур Гадеев
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Николай Панков побывал на стройплощадке дома в ЕлшанкеНиколай Панков побывал на стройплощадке дома в Елшанке
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Депутат Государственной думы Николай Панков побывал на площадке строящегося многоквартирного дома в Елшанке

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья, — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Сейчас идет строительство всех шести жилых блок-секций. В ходе рабочего совещания с участием представителей администрации города, проектной и подрядной организаций, общественного совета Николай Панков отметил, что жители Елшанки продолжают ежедневный контроль за строительством. По их мнению, есть позитивные изменения.

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- Люди отмечают, что работы идут допоздна, активизировалось строительство блок-секций Г и Д. Но не видят пока усиления темпов кладки, объект по-прежнему растет недостаточно быстро. Пока благоприятствует погода, надо мобилизовать усилия, увеличивайте число каменщиков. Не забывайте, к назначенному сроку необходимо не только достроить дом с хорошим качеством, но и провести ремонт квартир, благоустроить территорию.

Такую задачу ставит спикер Госдумы, чтобы обеспечить комфортное проживание людей. Ещё одна задача — одновременно ввести в эксплуатацию и поликлинику, за это отвечает область, и губернатор держит на контроле данный вопрос, — подчеркнул Николай Панков.

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