В Саратове разыскиваются участники ДТП

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-22T14:34:59+03:00

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Саратовские полицейские призывают очевидцев нескольких нераскрытых ДТП помочь в их расследовании.

- 2 октября в 18:45 на территории Ленинского района, у дома №22 по улице Деловая, неустановленный водитель, по предварительным данным, управляя авто марки Infiniti белого цвета, допустил столкновение с ВАЗ-2109, в результате которого пассажирка «девятки» получила телесные повреждения, — сообщили «КП-Саратов» в саратовской госавтоинспекции.

Также 2 октября в 07:35 на территории Фрунзенского района, на пересечении улиц Шелковичная и Вокзальная, неустановленный водитель, управляя автомобилем черного цвета, допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая в результате аварии также пострадала.

Нарушители оставили место происшествия, сотрудники госавтоинспекции призывают всех, кому что-либо известно о данных инцидентах, сообщить по телефонам: 75-07-44, 64-33-03, 74-70-72, 74-70-53, 102.