2018-10-22T14:31:30+03:00
Общество

Саратовскую молодежь приглашают на общегородской квест «Дорога добра»

Участники не только продемонстрируют свои умения, но и совершат добрые дела
Екатерина Семенова
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В "КП-Саратов" обсудили квест "Дорога добра"В "КП-Саратов" обсудили квест "Дорога добра"Фото: Екатерина Семенова
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В пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция «Молодежки ОНФ». Спикеры рассказали о предстоящем городском квесте «Дорога добра».

Мероприятие пройдет 4 ноября, в День народного единства. Как подчеркнула региональный координатор «Молодежки ОНФ» Юлия Титова, такая дата выбрана не случайно, она символизирует консолидацию людей.

- Само название квеста «Дорога добра» символично и несет в себе скрытый посыл, — сказала Юлия Титова.

Организаторы квеста не стали раскрывать секреты, однако сообщили, что мероприятие пройдет на нескольких локациях. Команды стартуют вместе, но позже разойдутся каждый своим путем. При этом им придется выполнить немало заданий, например, связанных с физическими упражнениями или помощи пожилым людям — это позволит наладить связь между поколениями.

Квест начнется утром и продлится около 4–5 часов. Заявки на участие можно подавать с сегодняшнего дня. Организаторы приглашают молодежь от 18 до 30 лет. Ориентировочно предполагается создать команды в составе до семи человек без гендерных различий.

- Я верю, что скучно не будет, — заявил участник команду «Молодежка ОНФ» Дмитрий Сайдалимов.

Узнать подробности и оставить заявку можно в группе «Молодежки ОНФ» в соцсети «ВКонтакте».

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