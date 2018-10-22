Саратовская прокуратура недовольна задержкой выплаты зарплаты осужденным

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-22T14:07:28+03:00

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В этом году прокуратура Саратовской области выявила несколько эпизодов задержки выплаты зарплаты осужденным.

- Нарушения трудового законодательства выявлены в колонии-поселении №11 УФСИН России по Саратовской области, в которой исполняется наказание в виде принудительных работ. Также несвоевременно выплачивается зарплата осужденным, трудоустроенным на предприятиях Красноармейского района. Установлено, что в области 12 заключенным деньги, поступившие на их личные расчетные счета, выдавались с задержкой в семь и более дней, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

К тому же в прокуратуре уверены, что задержка выплат осужденным лишала их возможности приобретать одежду, обувь, продукты питания и средства индивидуальной гигиены, которые они покупают за свои средства.

Перечисленные нарушения отражены в представлении, внесенном на имя начальника УФСИН России по Саратовской области.