2018-10-22T13:37:49+03:00
Общество

Саратовский гордеп побывала на ярмарке в детском саду

Мероприятие прошло в детсаду №208 поселка Дачный Ленинского района
Ольга Муравлёва
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В детском саду №208 поселка Дачный Ленинского района 20 октября состоялась ярмарка выходного дня с участием депутата Саратовской гордумы Наталии Груколенко.

Во дворе дошкольного учреждения были организованы импровизированные станции, на которых для детей расположились разнообразные развлечения: интеллектуальные викторины, спортивные состязания, музыкальные конкурсы, изготовление поделок из природных материалов и другое. Дети и их родители с огромным интересом проходили все испытания, участвовали в соревнованиях, составляли осенние композиции из листьев. Также спутниками в испытаниях были ростовые куклы в русских народных костюмах. В перерыве можно было попить чай с выпечкой.

Гостем ярмарки стала народный избранник Наталия Груколенко. Она поблагодарила за приглашение на это мероприятие и подарила детсаду сертификат на покупку музыкальных инстурментов.

Гостем ярмарки стала депутат Наталия Груколенко. Она поблагодарила за приглашение на мероприятие в таком необычном формате и подарила детскому саду сертификат на приобретение музыкальных инструментов.

- Детский сад — это второй дом, в который хочется возвращаться снова и снова. Здесь всегда царят тепло и домашний уют, который создается благодаря доброте и мастерству педагогического коллектива. Хочется пожелать, чтобы каждый из малышей, переступая гостеприимный порог детского сада, попадал в добрую сказку, в которой побывали все мы сегодня! — сказала она.

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