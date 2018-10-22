На почте в Саратовской области начнут торговать алкоголем
В отделения почты нескольких районов Саратовской области привезли упаковки с алкоголем. Речь идет о пиве в различной таре — жестяных банках и больших пластиковых бутылках объемом полтора литра.
- Продажу планируют начать уже в ближайшее время, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» работники почты в одном из районов.
Ранее в управлении «Почты России» по Саратовской области пояснили, что решение о продаже алкоголя пока окончательно не принято. При этом на предприятии отметили, что такой эксперимент уже проводится в ряде регионов страны.
По предварительным данным, торговля спиртным в отделениях почты не будет вестись в областном центре.