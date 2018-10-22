2018-10-22T13:51:27+03:00
Общество

На почте в Саратовской области начнут торговать алкоголем

В отделения «Почты России» развезли упаковки с пивом
Александр Уриевский
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Упаковки пива в автомобиле «Почты России»Упаковки пива в автомобиле «Почты России»
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В отделения почты нескольких районов Саратовской области привезли упаковки с алкоголем. Речь идет о пиве в различной таре — жестяных банках и больших пластиковых бутылках объемом полтора литра.

- Продажу планируют начать уже в ближайшее время, — сообщили корреспонденту «КП-Саратов» работники почты в одном из районов.

Ранее в управлении «Почты России» по Саратовской области пояснили, что решение о продаже алкоголя пока окончательно не принято. При этом на предприятии отметили, что такой эксперимент уже проводится в ряде регионов страны.

По предварительным данным, торговля спиртным в отделениях почты не будет вестись в областном центре.

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