Тепло поступает почти в 2,5 тыс. жилых домов Саратова

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-22T13:40:36+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» продолжает подключать к теплу объекты жилого сектора в зоне своей ответственности.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, сейчас оно поступает в 2 453 жилых дома Саратова, в Энгельсе — в 378 жилых домов, в Балакове — в 997.

Подключение потребителей ведется планомерно, согласно поданным заявкам и графику, который составлен с учетом характеристик теплопотребления каждого объекта. Это позволит соблюсти гидравлический режим, не допустить разбалансировки системы, а также проконтролировать содержание железа в системе после открытия задвижки на объект. Как правило, с момента получения заявки до подключения объекта проходит не менее трех дней. В свою очередь самовольные и несогласованные с теплоснабжающей организацией действия на коммуникациях приводят к нарушению гидравлического режима, и, как следствие, к повреждению на теплосетях.

Кроме того, энергетики продолжают фиксировать увеличение содержания железа в централизованной системе теплоснабжения. Причиной этому являются некачественно подготовленные управляющими организациями внутридомовые коммуникации. Энергокомпания отмечает, что в случае превышения предельно допустимых норм саратовский филиал «Т Плюс» вынужден будет приостановить процесс подключения клиентов для очищения теплоносителя в системе.

Заявки на подключение к теплоснабжению принимаются в офисах обслуживания клиентов Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 по адресу:

- Саратов, улица Чернышевского, 122, в офисе саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», кабинет 100. Телефоны: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

- Энгельс, площадь Свободы, 1, второй этаж. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

- Балаково, проспект Героев, 23. Телефон: (8452) 32-20-20.