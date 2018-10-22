На Киселева в Саратове нельзя будет парковаться почти сутки

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-22T13:08:23+03:00

Это нужно для безопасности праздника, посвященного 100-летию ВЛКСМ

Изменить размер текста: A A

В Саратове для обеспечения безопасности во время праздника, посвященного 100-летию ВЛКСМ, ограничивают стоянку и парковку транспорта по улице Киселева от Вольской до Чапаева.

- Такие меры будут приняты с 20:00 24 октября до 17:00 25 октября, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии города.

Под исключение попадают только машины, обеспечивающие проведение мероприятия, и автомобили экстренных служб, следующие на неотложную службу.