На Киселева в Саратове нельзя будет парковаться почти сутки
Это нужно для безопасности праздника, посвященного 100-летию ВЛКСМ
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В Саратове для обеспечения безопасности во время праздника, посвященного 100-летию ВЛКСМ, ограничивают стоянку и парковку транспорта по улице Киселева от Вольской до Чапаева.
- Такие меры будут приняты с 20:00 24 октября до 17:00 25 октября, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии города.
Под исключение попадают только машины, обеспечивающие проведение мероприятия, и автомобили экстренных служб, следующие на неотложную службу.