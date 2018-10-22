Саратовское предприятие сливало химические отходы в коллектор

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-22T13:01:17+03:00

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В Саратове задержаны граждане, сливавшие химические стоки в коллектор.

Как сообщил источник «КП-Саратов», спецоперацию провели сотрудники УФСБ.

По предварительной версии, злоумышленники незаконно сбрасывали опасные отходы в общий коллектор, вместо того, чтобы утилизировать их. Несмотря на то, что экологическую катастрофу удалось предотвратить, по данному факту может быть возбуждено уголовное дело.

По сведениями некоторых источников, речь может идти о предприятии «Композит-Волокно». Якобы некоторые сотрудники могли нанять ассенизаторские машины, чтобы избавиться от отходов.

В настоящее время проводится проверка, оценивается экологический ущерб.