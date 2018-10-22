Саратовское предприятие сливало химические отходы в коллектор
В Саратове задержаны граждане, сливавшие химические стоки в коллектор.
Как сообщил источник «КП-Саратов», спецоперацию провели сотрудники УФСБ.
По предварительной версии, злоумышленники незаконно сбрасывали опасные отходы в общий коллектор, вместо того, чтобы утилизировать их. Несмотря на то, что экологическую катастрофу удалось предотвратить, по данному факту может быть возбуждено уголовное дело.
По сведениями некоторых источников, речь может идти о предприятии «Композит-Волокно». Якобы некоторые сотрудники могли нанять ассенизаторские машины, чтобы избавиться от отходов.
В настоящее время проводится проверка, оценивается экологический ущерб.