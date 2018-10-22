В Саратове накрыли цех по разливу «паленого» алкоголя

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-22T13:18:19+03:00

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области выявили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Как уточнили «КП-Саратов» в федеральном МВД, в складских помещениях обнаружили линию розлива спиртосодержащей жидкости, комплектующие материалы, приспособления для нанесения логотипов известных алкогольных брендов, рулоны с этикетками, пустая тара и готовая к реализации продукция.

- Из помещений цеха сотрудники полиции изъяли 32 тыс. бутылок и около 4 тонн жидкости, используемой в качестве основного сырья для производства, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются лица причастные к незаконному производству.