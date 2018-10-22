2018-10-22T12:37:16+03:00
Общество

В микрорайоне «Звезда» к 1 ноября установят хоккейную коробку

Николай Панков напомнил, что она будет временной, а стационарную построят после школы
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов». Сообщение вновь посвящено строительству объектов соцсферы в микрорайоне «Звезда».

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин реализует так много важных для людей проектов в нашей области, что многие корреспонденты, может быть, не успевают за ними следить, допуская неточности в публикациях. Или уходят, не дослушав разговор жителей со спикером. Так например, с хоккейной коробкой в микрорайоне «Звезда» поняли ровно наоборот. Как раз люди просили в первую очередь построить на этом месте школу, а строительство коробки могло бы эти сроки отодвинуть. Поэтому жители совместно решили — школа нужнее, а стационарную хоккейную коробку можно поставить на будущий год. В этом поставят временную коробку, чтобы жители и дети занимались спортом. Так, 29 октября эту коробку доставят, а установка будет к 1 ноября, — сообщил Николай Панков.

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