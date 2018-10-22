В Саратовской области пьяный рецидивист ограбил бывшую сожительницу
Угрожая ножом мужчина забрал банковские карты и телефон
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье, 21 октября, в энгельсский отдел полиции поступило заявление от 47-летней жительницы поселка Дергачи.
- Согласно заявлению женщины, ее бывший, ранее неоднократно судимый сожитель, угрожая ей ножом, похитил несколько банковских карт и мобильный телефон. Впоследствии с кредитной карты он снял 75 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Позже полицейские задержали подозреваемого в нетрезвом состоянии. Проводится проверка — пояснили полицейские.