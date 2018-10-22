В Саратовской области пьяный рецидивист ограбил бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-22T12:20:38+03:00

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В минувшее воскресенье, 21 октября, в энгельсский отдел полиции поступило заявление от 47-летней жительницы поселка Дергачи.

- Согласно заявлению женщины, ее бывший, ранее неоднократно судимый сожитель, угрожая ей ножом, похитил несколько банковских карт и мобильный телефон. Впоследствии с кредитной карты он снял 75 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Позже полицейские задержали подозреваемого в нетрезвом состоянии. Проводится проверка — пояснили полицейские.