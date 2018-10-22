В Балтае у подростков вымогали два ящика пива за неуместное приветствие

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-22T12:17:44+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор 16-летнему жителю села Балтай.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, юношу признали виновным в вымогательстве.

Суд установил, что 16 сентября 2017 года четверо подростков гуляли по селу Балтай. Мимо них проехал автомобиль, где находились двое молодых людей 15 и 17 лет.

Между группами несовершеннолетних возник спор — проезжающим в машине жест одного из гуляющих показался неприличным. Они вышли и принялись доказывать, что с ними нельзя было здороваться. Конфликт перерос в драку, который превратился в вымогательство — парни из машины потребовали с пешеходов два ящика пива. В случае отказа они обещали избить подростков.

Один из потерпевших рассказал о случившемся родителям, те обратились в полицию.

Во время расследования один из обвиняемых был призван в армию. Уголовное дело в отношении него дело было выделено в отдельное производство.

Второй — 16-летний юноша — полностью признал вину, его приговорили к условному сроку.