2018-10-22T12:03:04+03:00
Происшествия

У Давыдовки под Саратовом ВАЗ слетел в кювет

Пассажир с водителем не пострадали
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области, у села Давыдовка, произошла авария. На дороге, соединяющей Пугачев с Перелюбом, слетел в кювет и перевернулся ВАЗ.

- В салоне были водитель с пассажиром. Когда на место прибыли сотрудники облспаса, они осмотрели их и подтвердили, что серьезных травм у людей нет, им оказали психологическую помощь, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства инцидента.

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