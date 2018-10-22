У Давыдовки под Саратовом ВАЗ слетел в кювет
Пассажир с водителем не пострадали
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В Саратовской области, у села Давыдовка, произошла авария. На дороге, соединяющей Пугачев с Перелюбом, слетел в кювет и перевернулся ВАЗ.
- В салоне были водитель с пассажиром. Когда на место прибыли сотрудники облспаса, они осмотрели их и подтвердили, что серьезных травм у людей нет, им оказали психологическую помощь, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства инцидента.