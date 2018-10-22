В Саратове задержали рецидивиста с марихуаной

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-22T12:07:53+03:00

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Эксперты областного управления полиции завершили проведение исследования изъятого вещества у жителя Алгайского района.

11 октября 2018 года на улице Телеграфная, 7 в селе Алгай у 43-летнего ранее неоднократно судимого мужчины обнаружили подозрительный полиэтиленовый пакет с частями растительного происхождения.

- Подозреваемый объяснил, что нарвал коноплю для личного употребления. Вчера в полицию поступили данные исследования этого вещества. Согласно показаниям экспертизы, в изъятом пакете оказалась марихуана, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

По статье незаконное приобретение и хранение наркотиков возбуждено уголовное дело.