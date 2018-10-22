В Саратове задержали рецидивиста с марихуаной
Эксперты областного управления полиции завершили проведение исследования изъятого вещества у жителя Алгайского района.
11 октября 2018 года на улице Телеграфная, 7 в селе Алгай у 43-летнего ранее неоднократно судимого мужчины обнаружили подозрительный полиэтиленовый пакет с частями растительного происхождения.
- Подозреваемый объяснил, что нарвал коноплю для личного употребления. Вчера в полицию поступили данные исследования этого вещества. Согласно показаниям экспертизы, в изъятом пакете оказалась марихуана, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
По статье незаконное приобретение и хранение наркотиков возбуждено уголовное дело.