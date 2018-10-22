В Саратове задержан пьяный водитель без прав
Нарушитель второй раз попадается за рулем в нетрезвом виде
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Саратовские инспекторы ДПС на улице Буровая остановили водителя ВАЗ-2114. За рулем находился 33-летний мужчина.
- Гражданин проживает в селе Ягодная Поляна Татищевского района, ранее судим и нигде не работает. При проверке водителя выяснилось, что у него нет прав и он находится в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в 2014 году и был оштрафован на 50 тыс. рублей.