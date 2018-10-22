Исаев: Уверен, что участки для строительства школы и детсада в микрорайоне «Звезда» будут переданы Саратову уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-22T11:06:24+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал решение о выделении участка в микрорайоне «Звезда».

- Давно назревший вопрос строительства социальных объектов в микрорайоне «Звезда» будет решен в ближайшее время. Когда велась активная застройка, будущие собственники квартир видели красивые схемы и предложения о покупке жилплощади с удобной инфраструктурой, школой и детским садом.

Это повлияло на решение многих молодых семей переехать именно сюда. К сожалению, застройщик возвел лишь многоквартирные дома без социальных объектов. На эту проблему обратил внимание наш земляк, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он дал толчок в вопросе передачи земли из собственности министерства обороны городу. Благодаря его всесторонней поддержке, многочисленным встречам с населением и оперативной реакции на запрос от жителей мы смогли в кратчайшие сроки согласовать процесс смены собственника участка на таком высоком уровне.

Кроме того, помощь в решении этого вопроса оказал депутат Госдумы от региона Николай Панков.

На прошлой неделе я принял участие во встрече с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым, где обсудили эту проблему. Ведомство пошло нам навстречу, оценило позицию муниципалитета и необходимость в социальных учреждениях для жителей микрорайона.

Уверен, что уже на этой неделе будет принято окончательное решение по передаче земли в муниципальную собственность, — сказал Михаил Исаев.

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