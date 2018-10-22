Саратовский шахматист-паралимпиец стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-22T10:50:40+03:00

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Саратовский шахматист, мастер спорта Денис Палин стал чемпионом мира по классическим шахматам, участвуя в команде российских паралимпийцев.

- Чемпионат проходил с 14 по 20 октября в немецком Дрездене. В соревнованиях принимали участие спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, — сообщили «КП-Саратов» в областном минспорте.

Денис занимается в ГБУ СО СШ «Надежда Губернии». Тренер победителя — Артур Муромцев.