Саратовский шахматист-паралимпиец стал чемпионом мира
Соревнования проходили в Германии
Изменить размер текста:
Саратовский шахматист, мастер спорта Денис Палин стал чемпионом мира по классическим шахматам, участвуя в команде российских паралимпийцев.
- Чемпионат проходил с 14 по 20 октября в немецком Дрездене. В соревнованиях принимали участие спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, — сообщили «КП-Саратов» в областном минспорте.
Денис занимается в ГБУ СО СШ «Надежда Губернии». Тренер победителя — Артур Муромцев.