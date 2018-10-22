В Усть-Курдюме прошла ярмарка ремесел и знакомство с военным делом

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-22T10:54:57+03:00

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В селе Усть-Курдюм Саратовского района прошла ярмарка ремесел и знакомство с военным делом. Организаторы, в лице администрации МО и Фонда развития села Усть-Курдюм, в целях патриотического воспитания молодежи, воссоздали народные гуляния и праздники, которые отмечались здесь регулярно со дня основания села.

Перед основной программой мероприятия, организаторами были высажены 20 молодых елей за территорией местного дома культуры. Далее, под сопровождение живой музыки-ансамбля Саратовского военного гарнизона, началась ярмарка, где все посетители смогли ознакомиться с работами глиняных ремесленников сел Мергичевка, Усть-Курдюм, Долгий Буерак. Свои новинки и достижения в области робототехники показали ученики школ Саратова и области, для гостей был организован мастер-класс по сборке-разборке оружия, тир, состязание по гиревому спорту, а позже — настоящая полевая кухня.

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- Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. Так в свое время сказал Шарль де Монтескьё. На мой взгляд, это очень актуально и правильно в наше время, когда молодое поколение стремится уехать, не задумываясь, а что будет здесь завтра, если все уедут. Ребята сделали этот выходной день прекрасным, спасибо! – сказал координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» по Саратовскому району Антон Степнов.

- То, что сегодня сделали наши коллеги, — это не только настоящий праздник для жителей Саратовской области, это очень важно для каждого из нас. Любить малую Родину — это не громкие слова! Проводить такую работу нужно чаще, чтобы молодое поколение уже сейчас видело, на какой земле мы с вами родились и живем, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.