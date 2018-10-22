В Саратове рецидивист попался на краже велосипеда
Подозреваемый в преступлении дал признательные показания
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В минувшее воскресенье, 21 октября, в отдел полиции Кировского района обратился 29-летний мужчина с заявлением.
- Гражданин сказал, что несколько часов назад из подъезда дома по улице Оржевского был похищен его велосипед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый за кражи 23-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания и вернул украденный велосипед. Возбуждено уголовное дело.