В Саратове рецидивист попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-22T10:57:01+03:00

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В минувшее воскресенье, 21 октября, в отдел полиции Кировского района обратился 29-летний мужчина с заявлением.

- Гражданин сказал, что несколько часов назад из подъезда дома по улице Оржевского был похищен его велосипед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый за кражи 23-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания и вернул украденный велосипед. Возбуждено уголовное дело.