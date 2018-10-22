Николай Панков: Парк Вольска стал любимым местом отдыха горожан

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-22T11:05:05+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост о парке Вольска.

- В Вольский парк пришла золотая осень. Фотографы потянулись в парк запечатлеть эту красоту. Любуясь фотографиями, еще раз вспоминаю, как воплощался в жизнь этот важный для людей проект Вячеслава Володина. Пожалуй, впервые был такой уровень общественного участия и контроля, буквально во всем советовались с людьми, общественным советом. Это была большая, сложная работа, все участники которой не жалели сил и энергии. Зато результат, как считают вольчане, превзошел все ожидания. Парк не только стал любимым местом отдыха людей, но и важным пунктом экскурсионных маршрутов, его постоянно посещают туристы. Еще раз подчеркну — это общая заслуга всех участников, особенно тех специалистов, кто разрабатывал проект и воплощал идеи в жизнь. Это СГАУ имени Н. И. Вавилова и СГТУ имени Ю. А. Гагарина. Люди творческие, болеющие душой за дело, они буквально жили парком. Если и были рабочие разногласия, то они только помогали добиться лучшего результата, — написал Николай Панков.

Он отметил, что при виде парка понимаешь, что это общее дело людей.

- Хочется еще раз сказать спасибо профессионалам, которые помогли реализовать идею спикера Госдумы при его поддержке, всем вольчанам, вложившим душу в проект. Уверен, что и местная власть осознает ваши заслуги и может быть более открыто будет выражать благодарность. Не забывая, что предстоит и будущее сотрудничество. Ведь только вместе можно добиться успеха в таких масштабных проектах на благо людей, — уверен депутат.