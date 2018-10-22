В Энгельсе арестовали водителя, избившего полицейского

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-22T10:26:59+03:00

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В Энгельсе арестовали водителя, который в пьяном виде избил полицейского.

- По версии следствия, вечером 16 октября 2018 года автомобиль ВАЗ-21140, двигаясь по одной из улиц города Энгельса, неоднократно подрезал попутные машины и создавал аварийную ситуацию. После того, как полицейский в форме остановил нарушителя на светофоре, из салона ВАЗ-21140 вышел 26-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и нанес стражу порядка несколько ударов кулаком в область головы, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

С полученными травмами полицейский госпитализирован в медицинское учреждение. Выяснилось, что служителю закона сломали нос. Подозреваемого до суда заключили под стражу.